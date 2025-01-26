Макаревич рассказал о трудностях жизни в Израиле

Певец Андрей Макаревич заявил, что в Израиле дороже, чем в России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) в интервью с ведущим Константином Эггертом (признан в РФ иностранным агентом) назвал непростой жизнь в Израиле.

По словам Макаревича, он не понимает некоторых соотечественников, которые после переезда в Израиль продолжают «жить в своем колпаке», смотреть российское телевидение и тосковать по родине.

«Я не понимаю, чего они приехали. Зачем? Экономически здесь не лучше. Здесь значительно дороже, чем в России. Здесь непростая жизнь. Если им рассказали про красивую легкую жизнь в Израиле – их обманули. Если в них говорила их еврейская кровь, тогда, черт возьми, сделай хоть что-нибудь, чтобы действительно стать гражданином. А не просто иметь синий паспорт в кармане», — отметил музыкант.

Макаревич также признался, что у него возникли трудности с изучением иврита. Артист признался, что ему негде применить язык.

«Потому что я готовлю фразу на иврите, иду в магазин. А мне говорят на чистом русском: «Здравствуйте, Андрей Вадимович». И все разбилось», — поделился певец.

Макаревич переехал в Израиль в 2022 году. На данный момент он проживает недалеко от города Кесария.

Ранее Макаревича заподозрили в получении нового гражданства.