«Оскар» ввел жесткие ограничения на нейросети

Американская киноакадемия ввела жесткие ограничения на нейросети для претендентов на премию «Оскар». Об этом пишет издание The Guardian.

ИИ запретили использовать в сценариях и актерской игре. Артисты должны быть реальными и исполнять роль с собственного согласия, а сценарии — написаны авторами без применения нейросетей.

Если организаторы усомнятся в отсутствии следа ИИ, они смогут запросить у номинантов дополнительные подтверждения.

16 марта 2026 года были вручены награды 98-й премии «Оскар». Главный приз достался триллеру Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», а сам кинематографист получил свои первые «Оскары» за режиссуру и адаптированный сценарий. Среди прочего фильм был отмечен в новой категории — за работу кастинг-менеджеров.

