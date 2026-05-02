«Оскар» ввел жесткие ограничения на нейросети

Организаторы премии «Оскар» запретили использовать ИИ в сценариях и актерской игре
Американская киноакадемия ввела жесткие ограничения на нейросети для претендентов на премию «Оскар». Об этом пишет издание The Guardian.

ИИ запретили использовать в сценариях и актерской игре. Артисты должны быть реальными и исполнять роль с собственного согласия, а сценарии — написаны авторами без применения нейросетей.

Если организаторы усомнятся в отсутствии следа ИИ, они смогут запросить у номинантов дополнительные подтверждения.

16 марта 2026 года были вручены награды 98-й премии «Оскар». Главный приз достался триллеру Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», а сам кинематографист получил свои первые «Оскары» за режиссуру и адаптированный сценарий. Среди прочего фильм был отмечен в новой категории — за работу кастинг-менеджеров.

Ранее россиянам объяснили, как отличить реальное видео от сгенерированного ИИ.

 
Осторожно, идеальные отношения! Как миф о «половинках» приводит к изменам и выгоранию
