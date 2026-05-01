Работы импрессионистов представили в нижегородском филиале ГМИИ

На выставке «Вокруг импрессионизма», открывшейся 28 апреля в Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Нижнем Новгороде, представлены произведения таких выдающихся художников, как Клод Моне, Огюст Роден и Поль Сезанн. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Проект знакомит с творчеством ведущих европейских мастеров-новаторов 1870–1910-х годов, представляя знаковые произведения из коллекции Пушкинского музея», — говорится в сообщении.

Экспозиция насчитывает более 30 произведений живописи и скульптуры, среди которых также работы Эдуарда Мане, Эмиля Антуана Бурделя и Поля Гогена. Выставка разделена на пять тематических секций, которые помогают глубже понять идеи и атмосферу времени, изменившие мировое искусство.

Работы на выставке иллюстрируют зарождение новой эстетики на стыке XIX и XX веков, а также влияние импрессионизма на художественные процессы того времени и его роль в изменении статуса художника в обществе.

Посетители смогут ознакомиться с этими произведениями до 26 июля.

Ранее в Дарвиновском музее прошла выставка-коллаборация с академией Сергея Андрияки.