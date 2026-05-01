С Влада А4 потребовали более 300 тыс. рублей через суд

«КП»: производитель игрушек потребовал более 300 тысяч рублей с блогера Влада А4

Блогер Влад А4 (он же — Влад Бумага) получил иск от производителя игрушек. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, производит подал иск против компании Влада А4 ООО «Ачетыре» с требованием возместить убытки. За 2025 года выручка фирмы упала в два раза — с 1,1 млрд до 651 млн рублей. Компания, занимающаяся производством игрушек, хочет получить от Бумаги 306 тысяч рублей из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по поставкам.

В феврале 2026-го Telegram-канал Baza утверждал, что юристы Влада Бумаги обратились в суд после того, как в магазинах Башкирии обнаружили одежду с его лицом.

По данным Telegram-канала, речь идет сразу о двух разбирательствах. В первом случае в своем магазине уроженец Вьетнама продавал платье с изображением звезды. Блогер предъявил иск на 100 тысяч рублей, однако суд с такой суммой не согласился. В результате предприниматель выплатит только 20 тысяч.

