Названа дата прощания с актрисой из «Реальных пацанов»

Прощание с актрисой Мироновой пройдет в Льсьвенском театре драмы
В Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина назвали дату прощания с заслуженной артисткой России Натальей Мироновой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зместителя директора театра Елену Кареву.

Прощание пройдет в театре 3 мая, после чего Миронова упокоится на кладбище в Лысьве.

Карева уточнила, что не знает, какая болезнь привела к кончине артистки.

Мироновой не стало 29 апреля в возрасте 55 лет. Матери актрисы не стало 12 апреля. Дочь Мироновой Анастасия работает художником в театре.

Наталья Миронова родилась 15 сентября 1970 года. После окончания Екатеринбургского театрального института играла в Брянском и Владимирском театрах драмы, а также Калининградском ТЮЗе, затем — служила в Лысьвенском театре драмы. В 2016 году стала заслуженной артисткой России. Играла в фильме «Лифт уходит по расписанию», сериалах «Дальнобойщики-2» и «Реальные пацаны».

