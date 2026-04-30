Москвичей пригласили в бункер Сталина и номер Ленина

Москвичей и гостей столицы пригласили на экскурсии по мистической Москве. Подборкой экскурсий, которые откроют таинственную сторону столицы, поделился с «Газетой.ru» сервис Ticketland.

В историческом отеле «Националь» проходит спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале». Здесь гостям предлагают посмотреть иммерсивный спектакль. Участники экскурсии перемещаются по залам и становятся частью сюжета: истории из прошлого, слухи о призраках и реальные события переплетаются, создавая захватывающий сюжет. В течение двух часов гости проживут историю «Националя» от самого основания до современности, увидят номер, в котором останавливался Владимир Ленин, и раскроют тайну лестницы отеля. А в завершение вечера посетят фуршет с напитками и закусками от шеф-повара гостиницы.

Автобусная экскурсия «Булгаков и его эпоха» — вариант для тех, кому больше нравится путешествовать по столице на колесах. Экскурсионный Трамвай «302-БиС» провезет гостей по знаковым местам, связанным с жизнью и творчеством Михаила Булгакова. На маршруте встретятся дом Булгакова, переулок, где Мастер встретил Маргариту, и те самые трамвайные пути, где Аннушка разлила масло. А экскурсовод не только расскажет о биографии великого писателя, но и раскроет тайны создания одного из самых мистических романов ХХ века.

Экскурсия «Мистическая Москва, или территория призраков» — ночной маршрут для тех, кто не боится «темной стороны» города. Экскурсовод проведёт гостей по самым загадочным местам в по-настоящему мистическое время — после полуночи. В программе — «Булгаковский Дом», Патриаршие пруды, Сухаревская площадь. А также истории о Гоголе, Булгакове и о том, почему Москва входит в пятерку самых мистических городов мира.

Знак «Запрещено разговаривать с неизвестными» на Патриарших прудах

Автобусная экскурсия «Романовы: история и мистика Великой династии» расскажет историю царской семьи, в которой немало загадок и темных пятен. Маршрут экскурсии пройдет по местам, важным для Романовых — через Новоспасский монастырь, Екатерининский дворец, императорскую дорогу и многие другие памятники эпохи. Гид расскажет о мистическом проклятии рода Романовых, за что Петр I невзлюбил Москву, почему Павел превращал дворцы в казармы и многое другое, о чем не напишут в учебниках истории.

Экскурсия «Семь Сталинских сестер. Легенды высоток Москвы» погрузит в историю семи монументальных зданий, которые были выстроены всего за одно десятилетие и стали главным памятником сталинского ампира. Почему не достроили восьмую высотку и правдив ли миф о подземном городе под МГУ — расскажет гид во время автобусного маршрута.

Маршрут «Бункер Сталина и его секреты» ведет в объект, с которого не так давно сняли гриф совершенной секретности. Когда-то в бункере, состоящем из множества комнат, работал и отдыхал Иосиф Сталин. Теперь гостей экскурсии ждут истории и легенды, связанные со сталинской эпохой, запасной командный пункт Верховного Главнокомандующего и сохранившийся фрагмент тоннеля, выходящего из подземного «городка».

С особой стороной таинственной Москвы познакомит экскурсия «Тайны Ивановой обители» — пешеходная экскурсия по Иоанно-Предтеченскому монастырю. Маршрут сочетает религиозную историю, архитектуру и городские легенды. Гид проведет гостей по закрытым от посторонних глаз территориям: внутреннему дворику, подземному музею, монашеским мастерским. Кроме того, здесь можно узнать таинственные истории княжны Таракановой и боярыни Салтыковой и увидеть чудотворную реликвию — медный обруч, прикованный к образу Иоанна Предтечи.

Экскурсия «Таинственный мир буддизма» в комплексе Тубден Шедублинг («Сад Познания») познакомит с философией буддизма, устройством храма и астрологический прогноз от настоящего ламы. Кроме того, организаторы этого маршрута обещают увлекательное погружение в историю религии, во время которого гости узнают, чем буддизм отличается от христианства, чем знаменит индийский царевич Иоасаф и за что буддисты признали Екатерину II воплощением Белой Тары на Земле.

Экскурсия «Легенды и тайны Ваганьковского холма» проходит по небольшому участку между Моховой, Знаменкой, Воздвиженкой и Староваганьковским переулком. С этого холма открывается панорама Кремля, а вокруг сосредоточены знаковые места — дом, где останавливался Достоевский и создавались «Братья Карамазовы» и «Бесы», здания, связанные с Булгаковым и «Мастером и Маргаритой», а также дом Серова и Аптекарский огород. В программе — городские легенды, призраки, «памятник русской депрессии» и вполне реальные истории об обитателях этого района.

Билеты на экскурсии обойдутся в цену от 800 до 6,5 тысяч рублей.

