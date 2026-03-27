Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Москвичам предложили посетить классические спектакли в современной интерпретации

Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Москвичам и гостям столицы ко Дню театра, который празднуют 27 марта, предложили посетить классические спектакли в современной интерпретации. Подборкой лучших современных постановок классики с «Газетой.Ru» поделился сервис Ticketland.

В Театре имени А.С. Пушкина москвичам предлагают посетить спектакль «Слуга двух господ», поставленный по классической итальянской комедии.

«Режиссер Юрий Муравицкий и команда молодых актеров превратили ее в настоящее цирковое представление — со скоморохами, экстравагантными костюмами и зажигательными танцами. Но сюжет остается прежним: молодая Беатриче отправляется в путь за своим возлюбленным Флориндо, вынужденным бежать из города. Они оба нанимают слугой ловкого Труффальдино. А тот, в надежде заработать больше, срывает службу у двух господ сразу и делает все, чтобы они не встретились», — рассказывают в сервисе.

В Театре имени Е. Вахтангова идет спектакль «Мертвые души», история о становлении главного героя Павла Ивановича Чичикова — с детства и до путешествия по российской глубинке. Режиссер Владимир Иванов поставил знакомый сюжет Николая Гоголя в жанре «галопада» — стремительного бального танца. Артисты Мария Аронова и Владислав Гандрабура в течение спектакля меняют маски и образы, вдвоем воплощая всех героев пьесы.

Театральное агентство Арт-Партнер показывает свое прочтение истории Анны Карениной «Каренина».

«В горячке перед ней проносится вся жизнь, а действие разворачивается в метафорическом несущемся на всех парах поезде. При этом режиссер забирает у актеров широту сцены, погружая их в камерное пространство — артисты отделены от зрителя стеклянной стеной», — рассказывают авторы подборки.

В Театре им. А.С. Пушкина идет «Макбет» — трагедия Уильяма Шекспира о благородном Макбете, который, возвращаясь с очередной победой к своему королю, встречает пророчиц и начинает жаждать власти. Действие переносится из средневековой Англии на сцену кабаре — теперь герои плетут интриги в роскошных блестящих декорациях начала 20 века.

Наконец, в топ Ticketland вошел спектакль «Женитьба» Театра Сатиры. Режиссер Сергей Землянский подготовил для зрителей постановку Гоголя без единого слова. В комедии он соединил пантомиму, буффонаду, акробатику и тонкую иронию, а также замысловатые костюмы и кукольный грим. При этом сюжет остался классическим: к свахе одновременно обращаются немолодой уже служащий и купеческая дочь, ищущая богатого жениха.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!