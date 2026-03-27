Москвичам предложили посетить классические спектакли в современной интерпретации

Москвичам и гостям столицы ко Дню театра, который празднуют 27 марта, предложили посетить классические спектакли в современной интерпретации. Подборкой лучших современных постановок классики с «Газетой.Ru» поделился сервис Ticketland.

В Театре имени А.С. Пушкина москвичам предлагают посетить спектакль «Слуга двух господ», поставленный по классической итальянской комедии.

«Режиссер Юрий Муравицкий и команда молодых актеров превратили ее в настоящее цирковое представление — со скоморохами, экстравагантными костюмами и зажигательными танцами. Но сюжет остается прежним: молодая Беатриче отправляется в путь за своим возлюбленным Флориндо, вынужденным бежать из города. Они оба нанимают слугой ловкого Труффальдино. А тот, в надежде заработать больше, срывает службу у двух господ сразу и делает все, чтобы они не встретились», — рассказывают в сервисе.

В Театре имени Е. Вахтангова идет спектакль «Мертвые души», история о становлении главного героя Павла Ивановича Чичикова — с детства и до путешествия по российской глубинке. Режиссер Владимир Иванов поставил знакомый сюжет Николая Гоголя в жанре «галопада» — стремительного бального танца. Артисты Мария Аронова и Владислав Гандрабура в течение спектакля меняют маски и образы, вдвоем воплощая всех героев пьесы.

Театральное агентство Арт-Партнер показывает свое прочтение истории Анны Карениной «Каренина».

«В горячке перед ней проносится вся жизнь, а действие разворачивается в метафорическом несущемся на всех парах поезде. При этом режиссер забирает у актеров широту сцены, погружая их в камерное пространство — артисты отделены от зрителя стеклянной стеной», — рассказывают авторы подборки.

В Театре им. А.С. Пушкина идет «Макбет» — трагедия Уильяма Шекспира о благородном Макбете, который, возвращаясь с очередной победой к своему королю, встречает пророчиц и начинает жаждать власти. Действие переносится из средневековой Англии на сцену кабаре — теперь герои плетут интриги в роскошных блестящих декорациях начала 20 века.

Наконец, в топ Ticketland вошел спектакль «Женитьба» Театра Сатиры. Режиссер Сергей Землянский подготовил для зрителей постановку Гоголя без единого слова. В комедии он соединил пантомиму, буффонаду, акробатику и тонкую иронию, а также замысловатые костюмы и кукольный грим. При этом сюжет остался классическим: к свахе одновременно обращаются немолодой уже служащий и купеческая дочь, ищущая богатого жениха.

