Победительница «Голос. Дети» согласилась выйти замуж за 20-летнего актера

Победительница шоу «Голос. Дети» Алиса Кожикина объявила о помолвке. Певица рассказала о том, что согласилась выйти замуж за актера Матвея Алексашина, на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка приняла предложение руки и сердца во время путешествия на остров Бали. 20-летний актер заявил о желании жениться на избраннице на пляже.

«Да, да, да!» — прокомментировала 22-летняя Кожикина свое согласие.

Дату и место предстоящей свадьбы пара пока не раскрывает.

Кожикина стала первой победительницей вокального проекта «Голос. Дети» в 2014 году. Ее наставником был продюсер Максим Фадеев. Среди других победителей разных сезонов — певец Даниил Плужников, певица Микелла Абрамова и Рутгер Гарехт. Матвей Алексашин известен российским зрителям по роли в сериале «Последний богатырь. Наследие».

