Ирина Горбачева о способе пережить травлю: «Отвратительные ощущения»

Актриса Ирина Горбачева рассказала о своем проверенном способе пережить травлю. Советом она поделилась в новом выпуске шоу «Ужин с Роговым», вышедшем в VK Видео.

По словам Горбачевой, ее очень расстраивает, когда хейт в сети неоправданный. Вместе с тем на травлю в сети она призвала не реагироват.

«Я с этим столкнулась два раза в жизни: отвратительные ощущения. При этом я понимала, что не буду ни слова говорить. Это вообще бесполезно. Нужно переждать», — уверена она.

Звезда недавно призналась, что временно живет в Москве с 94-летней бабушкой, пока в ее доме идет ремонт. По словам знаменитости, родственница подарила ей заботу и уют, которых не хватало в последние годы, и она за это благодарна.

