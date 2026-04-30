«Я так люблю змеюшники!»: бывшие Бородиной подружились на съемках «Мастера игры»

Бывшие избранники Ксении Бородиной — Курбан Омаров и Михаил Терехин — появятся во втором сезоне реалити-шоу «Мастер игры». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Участники признались, что сдружились с первого дня и стараются держаться вместе — несмотря на правила игры, где никому нельзя доверять.

«Я смотрел эпизодами первый сезон «Мастера игры», поэтому представление об игре у меня имелось. Видел, что очень красочно и интересно. В первом сезоне был настоящий «змеюшник», а я так люблю змеюшники! Я в них очень комфортно себя чувствую, обожаю эти ссоры. Кто-то их боится, а мне, наоборот, нравится», — поделился своим отношением к проекту Терехин.

Омаров в свою очередь объяснил, что впервые решился на участие в реалити-шоу, потому что игра требует «работы мозгами», а не физических испытаний.

В предстоящем сезоне 17 звезд шоу-бизнеса, актеров, спортсменов и даже участников проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» вновь поборются за приз в размере 10 млн рублей. Премьера «Мастера игры» запланирована на 2026 год.

