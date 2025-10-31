«Наедине с горем»: Ирина Горбачева о потере близкого человека

Актриса Ирина Горбачева рассказала о потере мамы в возрасте девяти лет. Ее выступление на «Форуме Будущего» в Екатеринбурге цитирует «КП-Екатеринбург».

Звезда сериала «Чики» рассказала, что после кончины самого близкого человека ей очень не хватало поддержки от семьи. Родные решили не говорить с девочкой о случившемся.

«Но в результате каждый остался наедине со своим горем и проживал его самостоятельно, а все-таки человеку нужен человек, особенно в трудные времена. Я всю эту историю разгребала спустя много-много лет», — делится она.

По словам Горбачевой, если бы она оказалась рядом с собой девятилетней, то обняла бы себя и дала плакать столько, сколько плачется. Актриса добавила, что после этого опыта много лет училась правильно выпускать эмоции и проживать свои чувства.

Теперь она может плакать везде, где хочется — в холле ресторана, в медицинском центре, при зрителях, — чтобы потом не распутывать задавленные чувства у психолога.

«А все идет из детства, когда нас учат: «Ну-ка тихо! Не кричи, не позорь маму». Да пусть орет, ему больно сейчас!» — заключила она.

