Карина Кросс сменит фамилию после свадьбы: «Но есть свой секретик»

Блогерша Карина Кросс (Карина Лазарьянц – настоящее имя) призналась в шоу «КСТАТИ» на VK Видео, что сменит фамилию после свадьбы с 21-летним хоккеистом Марком Рудаковским.

«Я поменяю фамилию, но у нас есть свой секретик: ребенку сделаем двойную фамилию — Рудаковский-Лазарьянц», — поделилась блогерша.

Кросс познакомилась с возлюбленным на шоу «Подружки». Девушка призналась, что они понравились друг к другу с первого взгляда.

«Мы сели, повернулись (друг к другу) и секунд на 30 просто зависли. В этот момент все и случилось. Если честно, я думала, что на таких проектах все неправда: так не может быть и не может случиться. Сказочно, но действительно все так и получилось», — рассказала знаменитость.

Выпуск с Кросс выйдет 2 мая.

В марте Кросс сообщила, что выходит замуж. Блогерша опубликовала ролик, в котором ее возлюбленный сделал ей предложение. Мужчина встал на колено перед партнершей на ледовой арене во время одного из матчей. Девушка согласилась стать его женой.

