Александр Друзь может лишиться статуса магистра «Что? Где? Когда?»

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь может лишиться своего статуса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Первый канал пригрозил Друзю расторжением контракта и «лишением магистра» из-за инцидента на корпоративе. На одно из частных мероприятий знаток принес хрустальную сову и провел игру в стиле «Что? Где? Когда?» («ЧГК») с воссозданием атмосферы.

Как отмечает Mash, после инцидента знаток изменил правила проведения корпоратива. За 480 тысяч рублей он может провести не «ЧГК», а двухчасовую «Интеллектуальную игру с ведущим Александром Друзем» в формате вопрос-ответ.

Mash добавил, что если заказчик Друзя хочет полностью воссоздать атмосферу известной программы, он должен договориться с обладателями лицензии. Цена варьируется от 1,1 миллиона рублей до 3 миллионов. Стоимость зависит от того, что хочет клиент — сыграть с атрибутами передачи или же оригинальным выездным продакшеном в «том самом черном доме».

Правами на игру управляет Наталья Стеценко, без разрешения оригинальный бренд использовать запрещено. К таким атрибутам относятся волчков, черный ящик и хрустальная сова.

