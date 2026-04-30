Для «Черного шелка» создали одну из крупнейших декораций из дисплеев

В России создали одну из крупнейших в России декораций из LED-экранов

Режиссер «Красного шелка» Андрей Волгин рассказал ТАСС, что увеличил масштаб проекта для продолжения франшизы.

По словам Волгина, во второй части «Красного шелка» — «Черного шелка» — была создана площадка из LED-экранов. Декорации стали одними из крупнейших в России среди подобных.

«У нас на площадке огромное количество LED-экранов, вокруг декорации цеппелины. Это одна из самых больших декораций в России именно по виртуальному пространству», — поделился режиссер.

Помимо новых декораций Волгин пообещал увеличить масштаб драматургии, актеров, локаций в новой картине, а также применить больше визуальных решений. В новом проекте будут сочетаться элементы приключенческого кино, детектива и любовной истории.

Волгин уточнил, что новая часть не претендует на историчность.

«У нас есть допуски, которые приемлемы в рамках жанра. Но китайские партнеры помогают нам не ошибиться в важных деталях», — рассказал кинематографист.

«Красный шелк» вышел в российских проект 20 февраля 2025 года. В мае картина получила «печать дракона» в Китае.

Ранее сообщалось, что звезда «Триггера» сыграет разведчика российско-китайском проекте.