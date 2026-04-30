Для «Черного шелка» создали одну из крупнейших декораций из дисплеев

Режиссер «Красного шелка» Андрей Волгин рассказал ТАСС, что увеличил масштаб проекта для продолжения франшизы.

По словам Волгина, во второй части «Красного шелка» — «Черного шелка» — была создана площадка из LED-экранов. Декорации стали одними из крупнейших в России среди подобных.

«У нас на площадке огромное количество LED-экранов, вокруг декорации цеппелины. Это одна из самых больших декораций в России именно по виртуальному пространству», — поделился режиссер.

Помимо новых декораций Волгин пообещал увеличить масштаб драматургии, актеров, локаций в новой картине, а также применить больше визуальных решений. В новом проекте будут сочетаться элементы приключенческого кино, детектива и любовной истории.

Волгин уточнил, что новая часть не претендует на историчность.

«У нас есть допуски, которые приемлемы в рамках жанра. Но китайские партнеры помогают нам не ошибиться в важных деталях», — рассказал кинематографист.

«Красный шелк» вышел в российских проект 20 февраля 2025 года. В мае картина получила «печать дракона» в Китае.

Ранее сообщалось, что звезда «Триггера» сыграет разведчика российско-китайском проекте.

 
