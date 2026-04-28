Звезда «Триггера» сыграет разведчика российско-китайском проекте

Актер Максим Матвеев снимется в боевике «Черный шелк»
Актер Максим Матвеев сообщил в Telegram-канале, что принял участие в российско-китайском фильме «Черный шелк».

Проект является продолжением ретро-детективного боевика Андрея Волгина «Красный шелк». Матвееву досталась роль советского разведчика времен Второй мировой войны Рихарда Зорге. Мужчина был резидентом советской разведки в Японии.

«Впереди много смен и не меньше приключений! Постараюсь хотя бы чуть-чуть делиться процессом», — поделился артист.

Матвеев известен по ролям в проектах «Триггер» и «Анна Каренина. История Вронского». В 2018-м он удостоился звания заслуженного артиста России.

«Красный шелк» вышел в российских проект 20 февраля 2025 года. В мае картина получила «печать дракона» в Китае.

«Печать дракона» — это неограниченный прокат в Китае для иностранного кино. «Красный шелк» стал первой из современных картин из России, получивших такую возможность. Показ картины в Китае прошел в сентябре во время визита президента России Владимира Путина.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

