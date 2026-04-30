Звезду «Миссии невыполнима» экстренно госпитализировали из ресторана Лос-Анджелеса

Актер Винг Рэймс госпитализирован после того, как потерял сознание в ресторане
Актер Винг Рэймс чувствует себя хорошо и уже «на пути домой» после внезапного ухудшения состояния здоровья в ресторане Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителя звезды «Миссия невыполнима» Брэда Крамера.

29 апреля таблоид TMZ сообщил, что 66-летнего актера экстренно доставили в больницу после того, как он потерял сознание за столиком в ресторане Granville в Лос-Анджелесе.

Менеджер артиста рассказал, что после инцидента он связался с клиентом. Тот говорил, как обычно, шутил: «Он звучал как обычный Винг и отпускал шутки по телефону».

Крамер отметил, что после осмотра врачи не нашли проблем, а сам актер подчеркнул, что чувствует себя отлично. Представитель не исключил, что причиной случившегося мог стать тепловой удар.

Винг Рэймс, прославившийся также ролью в «Криминальном чтиве», — единственный актер, помимо Тома Круза, снявшийся во всех восьми фильмах франшизы «Миссия невыполнима». Его герой — компьютерный хакер Лютер Стикелл.

С 2000 года артист женат на актрисе Деборе Рид. У пары двое детей.

