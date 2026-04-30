Тодоренко объяснила, почему ее не пустят в космос

Телеведущая Тодоренко заявила, что не может полететь в космос из-за тату

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко призналась на препати премии RU TV, что мечтает полететь в космос. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Тодоренко отметила, что ей запрещены полеты за пределы Земли из-за татуировок. Артистка не исключила, что может не пройти и другие тесты при отборе. К примеру, проверку ментального здоровья.

«С татуировками нельзя. Опять же, там есть какой-то определенный конкурс по физике, ментальному здоровью. Чего я к психологу-то хожу, может, и не такое хорошее у меня ментальное здоровье», — рассказала телеведущая.

Как отметила Тодоренко, ее муж, певец Влад Топалов, не хочет в космос. Блогерша считает, что женщины инициативнее мужчин. Она попросила супруга организовать ей путешествие за пределы Земли.

Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым с 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава. В сентябре 2025-го в семье артистов появился на свет третий сын Федор.

