Волочкова раскрыла стоимость своей операции

Балерина Анастасия Волочкова на презентации новой песни «Кто эти люди» раскрыла стоимость своей операции. Ее слова передает Telegram-канал «Лотус Медиа».

По словам Волочковой, не считая расходы на дорогу и перелеты, она потратила около €30 тысяч (около 2,6 миллионов рублей по текущему курсу – «Газета.Ru») на немецкую больницу.

Как отметила артистка, немецкие врачи взяли на себя ответственность за операцию и направили ей одного из самых лучших специалистов. Волочкова благодарна медикам.

«Они меня все любили. Говорили по связи: «Ваша прима-балерина уже бегает по коридору с этими костылюшками», — отметила танцовщица.

В феврале Волочкова перенесла операцию на ноге. По данным kp.ru, ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время артистка передвигалась на костылях.

Волочкова назвала хирургическое вмешательство профессиональной необходимостью. Она подчеркнула, что уже 40 лет танцует на сцене в пуантах, несмотря на предостережения врачей. По словам знаменитости, у нее увеличилась кость из-за нагрузки на ноги.

Ранее Волочкова проигнорировала запрет врачей после операции.