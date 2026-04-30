«Анастасия, вы что делаете?»: Волочкова проигнорировала запрет врачей после операции

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что нарушает рекомендации врачей после операции на ноге. Ее слова передает «Пятый канал».

По словам заслуженной артистки РФ, медики советовали ей воздержаться от балета минимум три месяца — до полного приживления импланта. Однако Волочкова, назвавшая себя «бойцом», не готова отказаться от танцев даже после хирургического вмешательства.

«Они (врачи.— «Газета.Ru») мне звонят из Германии, говорят: «Анастасия, вы что делаете?» Я говорю: «Я что делаю? Уже практически танцую», — заявила артистка.

Операция была проведена в госпитале святой Марии в Мюльхайме (Германия) двумя профессорами. Диагноз — коксартроз четвертой степени, при котором, по словам врачей, танцевать практически невозможно.

Как отметила Волочкова, она решила пройти лечение за границей, поскольку российские специалисты не решились взяться за ее случай. Она настаивала на гарантии, что после лечения сможет вернуться на сцену.

«Уже не было хряща вообще... <...> Все врачи были в шоке от того, как с таким диагнозом можно еще так танцевать. Но я же Волочкова, я боец, конечно!» — подытожила экс-прима Большого театра.

