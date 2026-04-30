«Показательная порка»: Виктор Добронравов рассказал, бил ли его отец в детстве

Актер Виктор Добронравов вспомнил, что отец единожды наказал его ремнем в 4 года

Актер Виктор Добронравов рассказал aif.ru, что в его детстве был один случай физического наказания со стороны своего отца — народного артиста Федора Добронравова.

По словам Виктора, инцидент произошел, когда ему было 4 года. Спор начался с фразы отца: «Будешь плохо себя вести — выпорю». И когда отец услышал последовавший от сына ответ: «Не выпорешь», — то взял ремень и наказал его в сушилке общежития.

«Такая показательная порка для мелкого наглеца. История эта уже стала легендой в нашей семье», — вспомнил Добронравов-младший.

Актер отметил, что в более поздние годы отец обходился разговорами. Он подчеркнул разумность такого подхода фразой: «Скотину надо бить, человек должен понимать». Артист также назвал родителя терпеливым, светлым и добрым, отмечая, что в жизни тот лишь немного менее «яркий», чем на экране.

В одном из своих старых интервью звезда сериала «Сваты» заявлял, что считает семью основой всего, в том числе мира.

«Семья — самое святое, самое доброе, самое нежное, самое правильное, самое трепетное, самое неожиданное. Все самое, самое, самое, что первое с человеком происходит, — происходит в семье», — отмечал он.

Федор Добронравов с детства знаком со своей единственной женой Ириной: они вместе учились в школе и поженились сразу после его возвращения из армии. У пары двое взрослых сыновей — Виктор и Иван, которые, как и отец, стали актерами.

Ранее актриса Анна Хилькевич раскрыла, чем жертвует ради карьеры.