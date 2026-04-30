«Молимся, чтобы все прошло хорошо»: Лерчек начала четвертый курс химиотерапии

Хореограф Сквиччиарини заявил, что Лерчек начала четвертый курс химиотерапии
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Жених блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) Луис Сквиччиарини сообщил в личном блоге о переходе невесты на новый этап лечения рака четвертой стадии.

«Проводили Леру на четвертую химию. Молимся, чтобы все прошло хорошо. С Богом! Благодарим за ваши молитвы. Они помогают Лере и ее исцелению», — написал мужчина в соцсетях.

Сквиччиарини поделился фотографиями невесты: на одном из снимков Лерчек запечатлена на диване с двухмесячным сыном Даниэлем на коленях, а рядом сидит ее дочь Алиса. Также хореограф опубликовал фото со своим сыном и старшей дочерью.

Позднее Сквиччиарини рассказал, что процедура прошла успешно. Всего Чекалиной предстоит девять курсов химио‑ и иммунной терапии.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

