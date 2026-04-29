Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Манижа возмутилась слухам о диссидентстве и спонсорстве ВСУ

Певица Манижа опровергла слух, что покинула Россию
РИА «Новости»

Певица Манижа Сангин возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщениям о своем диссидентстве.

Манижа уверила, что никогда не покидала Россию. Она живет в Москве и путешествует по всему миру. Она приезжает за рубеж, чтобы поучаствовать в съемках и концертах. Помимо этого, артистка ездила в Таджикистан к сестре, когда та попала в тяжелое ДТП. Певица назвала ложью сообщения о ее якобы диссидентстве.
Как подчеркнула Сангин, с 2023 года она находится в декрете. Из-за ребенка исполнительница стала реже появляться в соцсетях и посещать светские мероприятия.

«У меня вопрос: с каких пор декрет в нашей стране можно называть диссидентством? Мне как матери, которая воспитывает свою дочь, родившуюся в Москве, это неприятно слышать», — заявила артистка.

Манижа опровергла донат Вооруженным силам Украины (ВСУ). Артистка подчеркнула, что в 2021 году вместе с матерью открыла фонд помощи людям в трудной жизненной ситуации. Фокус помощи: женщины и дети, столкнувшиеся с насилием.

Певица спонсирует фонд из личных средств. С 2022 года деятельность организации расширилась. Исполнительница и ее мать начали помогать женщинам и детям, прибывшим на территорию России из зон боевых действий. К примеру, пострадавшим в ЛНР, ДНР, Украине, Курской и Белгородской областях.

«Мы помогали и помогаем крышей над головой, едой, одеждой, бесплатной юридической и психологической помощью. А также я преподаю бесплатные уроки музыкальной терапии, которые, кстати, помогают чуть легче адаптироваться к сложившейся ситуации мамам и их детям», — рассказала Сангин.

Манижа также уточнила, что никогда не жалела и не оправдывала террористов «Крокуса». Она выступила против терроризма. Певица заявила, что презирает преступников, совершивших теракт.

По словам Сангин, из-за ложной информации о ее высказываниях и поступках она начала получать угрозы и унижения в адрес как нее, так и ее ребенка. Певица призвала перестать распространять ложь о ней.

Ранее в России призвали привлечь к уголовной ответственности певицу Манижу.

 
Теперь вы знаете
Возможные ограничения интернета на майские, канцерогены в воздухе в Туапсе и 200 мертвых чихуахуа. Главное за 29 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!