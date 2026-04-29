Манижа возмутилась слухам о диссидентстве и спонсорстве ВСУ

Певица Манижа Сангин возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщениям о своем диссидентстве.

Манижа уверила, что никогда не покидала Россию. Она живет в Москве и путешествует по всему миру. Она приезжает за рубеж, чтобы поучаствовать в съемках и концертах. Помимо этого, артистка ездила в Таджикистан к сестре, когда та попала в тяжелое ДТП. Певица назвала ложью сообщения о ее якобы диссидентстве.

Как подчеркнула Сангин, с 2023 года она находится в декрете. Из-за ребенка исполнительница стала реже появляться в соцсетях и посещать светские мероприятия.

«У меня вопрос: с каких пор декрет в нашей стране можно называть диссидентством? Мне как матери, которая воспитывает свою дочь, родившуюся в Москве, это неприятно слышать», — заявила артистка.

Манижа опровергла донат Вооруженным силам Украины (ВСУ). Артистка подчеркнула, что в 2021 году вместе с матерью открыла фонд помощи людям в трудной жизненной ситуации. Фокус помощи: женщины и дети, столкнувшиеся с насилием.

Певица спонсирует фонд из личных средств. С 2022 года деятельность организации расширилась. Исполнительница и ее мать начали помогать женщинам и детям, прибывшим на территорию России из зон боевых действий. К примеру, пострадавшим в ЛНР, ДНР, Украине, Курской и Белгородской областях.

«Мы помогали и помогаем крышей над головой, едой, одеждой, бесплатной юридической и психологической помощью. А также я преподаю бесплатные уроки музыкальной терапии, которые, кстати, помогают чуть легче адаптироваться к сложившейся ситуации мамам и их детям», — рассказала Сангин.

Манижа также уточнила, что никогда не жалела и не оправдывала террористов «Крокуса». Она выступила против терроризма. Певица заявила, что презирает преступников, совершивших теракт.

По словам Сангин, из-за ложной информации о ее высказываниях и поступках она начала получать угрозы и унижения в адрес как нее, так и ее ребенка. Певица призвала перестать распространять ложь о ней.

Ранее в России призвали привлечь к уголовной ответственности певицу Манижу.