Волочкова заявила, что обязана жизнью Баскову

Балерина Анастасия Волочкова призналась РИА Новости, что обязана жизнью народному артисту России Николаю Баскову.

Волочкова отметила, что Басков не раз оказывал ей как моральную, так и материальную поддержку в непростые периоды жизни. В частности, после операции.

«Нас с Колей Басковым связывает дружба длиной в 25 лет — это половина жизни. Мы даже родились в один год — в год дракона по восточному календарю, у нас очень много схожих событий в жизни», — поделилась артистка.

В феврале Волочкова перенесла операцию на ноге. По данным kp.ru, ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время артистка передвигалась на костылях.

Волочкова назвала хирургическое вмешательство профессиональной необходимостью. Она подчеркнула, что уже 40 лет танцует на сцене в пуантах, несмотря на предостережения врачей. По словам знаменитости, у нее увеличилась кость из-за нагрузки на ноги.

Волочкова и Басков состояли в романтических отношениях в 2013 году. Позже они расстались, но сохранили дружбу.

Ранее Волочкова рассказала о желании выйти замуж.