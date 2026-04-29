Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Волочкова заявила, что обязана жизнью Баскову

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что Басков помог ей после операции
Валерий Левитин/РИА «Новости»

Балерина Анастасия Волочкова призналась РИА Новости, что обязана жизнью народному артисту России Николаю Баскову.

Волочкова отметила, что Басков не раз оказывал ей как моральную, так и материальную поддержку в непростые периоды жизни. В частности, после операции.

«Нас с Колей Басковым связывает дружба длиной в 25 лет — это половина жизни. Мы даже родились в один год — в год дракона по восточному календарю, у нас очень много схожих событий в жизни», — поделилась артистка.

В феврале Волочкова перенесла операцию на ноге. По данным kp.ru, ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время артистка передвигалась на костылях.

Волочкова назвала хирургическое вмешательство профессиональной необходимостью. Она подчеркнула, что уже 40 лет танцует на сцене в пуантах, несмотря на предостережения врачей. По словам знаменитости, у нее увеличилась кость из-за нагрузки на ноги.

Волочкова и Басков состояли в романтических отношениях в 2013 году. Позже они расстались, но сохранили дружбу.

Ранее Волочкова рассказала о желании выйти замуж.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!