Лерчек прошла четвертую химиотерапию: «Молимся»

ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жених Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя), хореограф Луис Сквиччиарини сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что блогерша прошла четвертый курс химиотерапии.

Сквиччиарини опубликовал кадры, как Чекалина проводит время с детьми. Он подписал публикацию словами: «Молимся, чтобы все прошло хорошо». Через час мужчина сообщил, что процедура проведена успешно.

«С богом. Благодарим за ваши молитвы, они помогают Лере и ее исцелению», — поделился хореограф.

Всего блогерше предстоит девять курсов химио- и иммунной терапий.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

Ранее Лерчек вернулась к танцам во время лечения от рака.

 
Теперь вы знаете
Возможные ограничения интернета на майские, канцерогены в воздухе в Туапсе и 200 мертвых чихуахуа. Главное за 29 апреля
