Гендиректора ЭКСМО обязали явиться к следователю по делу об ЛГБТ-пропаганде

ЭКСМО: гендиректор Капьев находится в статусе свидетеля по делу об ЛГБТ-пропаганде
Пресс-служба издательства ЭКСМО

Гендиректора ЭКСМО Евгения Капьева обязали явиться к следователю 27 апреля. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе издательства.

Кроме Капьева, в Следственный комитет должны явиться еще несколько сотрудников ЭКСМО.

«Они в статусе свидетелей, дома. Обязательства по явке в понедельник», — рассказали в пресс-службе.

21 апреля гендиректор издательства «Эксмо», финансовый директор Светлана Цыпляева, заместитель главреда по литературе Юлия Соколовская, а также директор по дистрибуции Анатолий Норовяткин были задержаны и доставлены на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела об организации работы экстремистской организации. По данным СМИ, дело связано с продажей книг с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-тематикой, выпущенных издательством Popcorn Books, — «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка».

Popcorn Books закрылись в январе 2026 года после возбуждения дел против сотрудников.

Ранее в Кремле отреагировали на задержания в издательстве «Эксмо».

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

