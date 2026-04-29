Катя Лель вспомнила о требованиях Фадеева, которые подорвали ей здоровье

Певица Катя Лель призналась, что требования продюсера Максима Фадеева серьезно сказались на ее здоровье. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

По словам Лель, Фадеев вынуждал ее похудеть к релизу трека «Мой мармеладный». Продюсер хотел, чтобы артистка была очень худой, сухой и накачанной. В тот период певица ежедневно занималась с четырехкратной чемпионкой мира по фитнесу.

«Это штанги, гантели, приседания с нереальными штангами — я подорвала себе здоровье, позвоночник. Серьезные кардио нагрузки были. Я просто выползала с тренировки. Но я, к сожалению, должна была достичь результата за три месяца сногсшибательного — это 46 кг. Максу было совершенно неважно, каким способом ты это сделаешь», — вспомнила исполнительница.

Лель назвала такой метод похудения своей ошибкой. По словам знаменитости, сейчас она никому не пожелает использовать подобные методы при изменении фигуры. Певица подчеркнула, что девушки должны себя беречь и как можно меньше травмировать.

Ранее Катя Лель назвала бесполезными требования Крида не снимать его шоу.

 
