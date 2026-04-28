Катя Лель назвала бесполезными требования Крида не снимать его шоу

Певица Катя Лель заявила, что бесполезно просит людей не снимать концерт
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Катя Лель посчитала бесполезными и неэффективными требования Егора Крида не снимать его концерты. Ее слова передает kp.ru.

Лель заявила, что такие просьбы бесполезны для любых артистов. Она подчеркнула, что зрители хотят получить от певцов энергию и удовольствие от зрелища и музыки.

«Поэтому говорить прекратить снимать — это, мне кажется, даже нерационально, потому что люди просто не сделают этого. Это только тратить свою психику на ненужное и раздражать людей, потому что они хотят делать то, что они хотят», — поделилась артистка.

В этом месяце на платформе TikTok завирусился ролик 2024 года, в котором Крид вырвал из рук поклонницы смартфон.

«Малая, это все фигня полная! Здесь (Крид ткнул фанатку в лоб) все должно быть. Вот тут твоя память и в сердце твоя память, понимаешь? А здесь (он показал на телефон) может память закончиться», — заявил певец.

В апреле 2025 года Егор Крид заставил поклонников извиняться во время концерта в Астрахани. На выступлении певец Крид увидел, что одной из фанаток стало плохо. Он приостановил концерт, чтобы оказать ей необходимую помощь. Однако оказалось, что девушка пребывала в здравии. Издание уточнило, что поклонница притворилась, что у нее плохое самочувствие. Так сделали несколько фанатов. Из-за этого артист замолчал и отвернулся от зала. После этого поклонники хором извинились.

Ранее Пригожин осудил артистов, срывающихся на зрителей.

 
