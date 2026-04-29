Звезда «Американского пирога» заработала больше $1 млн на OnlyFans за неделю

Актриса Шеннон Элизабет заработала $1,2 млн за семь дней на OnlyFans

Актриса Шеннон Элизабет, известная по фильмам «Американский пирог» и «Очень страшное кино», заработала более $1,2 млн за первые семь дней на платформе OnlyFans. Об этом заявил в беседе с Variety генеральный директор Creators Inc. Энди Бахман.

«Шеннон всегда была той, кто искренне любит общаться со своими поклонниками и отдавать им что‑то взамен. Теперь у нее появилась возможность делать это более прямым и значимым способом, чем когда‑либо прежде», — прокомментировал карьерный шаг звезды Голливуда Бахман.

Издание Variety напоминает, что в начале 2000‑х годов Элизабет считалась одним из главных секс‑символов Голливуда — во многом благодаря роли Надии в серии фильмов «Американский пирог».

Перед запуском страницы на OnlyFans актриса дала интервью журналу People, где объяснила мотивы своего решения. Звезда заявила, что устала работать в Голливуде, где «другие люди контролируют повествование и исход ее карьеры».

Таким образом Элизабет присоединилась к растущему списку известных знаменитостей на OnlyFans, среди которых: Кармен Электра, Бхад Бхаби, Миа Халифа, Дреа де Маттео и Софи Рейн.

