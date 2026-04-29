Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Звезда «Американского пирога» заработала больше $1 млн на OnlyFans за неделю

Universal Pictures/AP

Актриса Шеннон Элизабет, известная по фильмам «Американский пирог» и «Очень страшное кино», заработала более $1,2 млн за первые семь дней на платформе OnlyFans. Об этом заявил в беседе с Variety генеральный директор Creators Inc. Энди Бахман.

«Шеннон всегда была той, кто искренне любит общаться со своими поклонниками и отдавать им что‑то взамен. Теперь у нее появилась возможность делать это более прямым и значимым способом, чем когда‑либо прежде», — прокомментировал карьерный шаг звезды Голливуда Бахман.

Издание Variety напоминает, что в начале 2000‑х годов Элизабет считалась одним из главных секс‑символов Голливуда — во многом благодаря роли Надии в серии фильмов «Американский пирог».

Перед запуском страницы на OnlyFans актриса дала интервью журналу People, где объяснила мотивы своего решения. Звезда заявила, что устала работать в Голливуде, где «другие люди контролируют повествование и исход ее карьеры».

Таким образом Элизабет присоединилась к растущему списку известных знаменитостей на OnlyFans, среди которых: Кармен Электра, Бхад Бхаби, Миа Халифа, Дреа де Маттео и Софи Рейн.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!