Невролог о госпитализации Долиной: «Сказались события, которые с ней произошли»

Ухудшение состояния здоровья певицы Ларисы Долиной может быть связано с хроническим стрессом и обострением болевого синдрома. Об этом заявила изданию «Абзац» невролог‑реабилитолог Марина Аникина.

28 апреля СМИ сообщили, что Долина была госпитализирована из‑за сильной боли в позвоночнике — врачи диагностировали у артистки хондроз. Аникина отметила, что у возрастных пациентов подобные состояния часто связаны с длительным стрессом и напряжением.

«Скорее всего, [сказались] события, которые с ней произошли. Нервная система реализуется в болевом синдроме. Это может быть боль в шее и в пояснице. [Вероятно, это] будут рассматривать как обострение хронического состояния», — заявила специалист.

Эксперт предупредила, что болезнь может носить затяжной характер. По ее словам, обострения способны длиться от месяца до полугода. Врач также дала рекомендации по восстановлению.

«Должно быть обезболивание, реабилитация, восполнение ресурса. В том числе необходима медикаментозная поддержка для улучшения сна и общего состояния», — добавила она.

