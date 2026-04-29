Анна Хилькевич раскрыла, на что ей пришлось пойти ради похудения после родов

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Актриса Хилькевич: несколько лет не ужинаю ради стройной фигуры
annakhilkevich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда сериала «Универ», актриса Анна Хилькевич рассказала, как ей удается поддерживать стройную фигуру после родов третьего ребенка. В интервью «Леди Mail» она призналась, что старается не есть сладости и мучное, а также прибегает к интервальному голоданию для сброса лишних килограммов.

«Я люблю интервальное голодание, несколько лет назад я пришла к тому, что перестала ужинать. Мой последний прием пищи выпадает на 5-6 часов вечера, — рассказала актриса. — Если мне надо похудеть, я увеличиваю интервал, но в целом 12-15 часов мне вполне хватает».

Хилькевич добавила, что регулярно занимается спортом, хотя после рождения третьего ребенка на это не всегда удается найти достаточно времени. Идеальным актриса считает наличие двух силовых тренировок в неделю и одной тренировки по йоге, пилатесу либо скретчингу.

Кроме того, звезда призналась, что старается следить за внешностью с помощью косметологов, а также с готовностью всецело отдается материнству. По словам актрисы, это делает ее по-настоящему счастливой, не исключая при этом самореализацию – в частности, она ведет свой блог, а также старается «не пропадать» с экранов, что важно для успешной актерской карьеры.

«У меня есть определенные обязательства перед съемочной группой и зрителями, да и просто меня тянет на площадку», — подчеркнула Хилькевич.

Напомним, также Хилькевич рассказала, что хиромант сделал ей предсказание на шоу «Ставка на любовь» — согласно пророчеству, звезда с мужем Артуром Мартиросяном станут родителями в четвертый раз. Сама Хилькевич считает, что для четвертого ребенка рано, поскольку третья дочь Оливия еще маленькая.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!