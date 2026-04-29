Шукшина о возрождении Госкино: «Путь к деградации — ставить во главу угла прибыль»

Актриса Мария Шукшина в интервью ТАСС поддержала идею возрождения Госкино. Она назвала эту идею неплохой — в том числе благодаря богатому опыту Советского Союза в сфере кинематографа.

«Культура — это не просто отрасль экономики. Это стратегический ресурс духовно-нравственного развития. Пока это не будет понято, проблемы будут сохраняться», — заявила артистка.

Шукшина подчеркнула, что российскому кино требуется централизованное, профессиональное и стратегическое управление. По ее мнению, необходим авторитетный орган, способный не только финансировать проекты, но и планировать их, регулировать, а также ясно видеть цели развития отрасли.

«Если во главу угла ставится прибыль, коммерциализация начинает вытеснять все остальное. А это путь к деградации среды», — подчеркнула она.

Также Шукшина заявила, что ключевой проблемой современного кино в РФ является отсутствие искренности автора. Актриса убеждена, что именно поэтому фильмы не находят отклика у аудитории.

«Оригинальное кино- - это всегда риск. А деньги риск не любят. Поэтому часто идут по протоптанному пути: берут готовые схемы, известные формулы массового развлекательного кино, используют уже раскрученные названия, знакомых персонажей. Это безопаснее с точки зрения бизнеса, но не рождает настоящего искусства», — сказала она.

Подытоживая, Шукшина подчеркнула, что зрителя невозможно обмануть: он тонко чувствует, когда картина «живая», а когда создана исключительно из расчета.

