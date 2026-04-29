«Это никто смотреть не будет»: Шрайбер объяснил, почему «Бригада» не показала правду 90‑х

Актер Николай Шрайбер объяснил популярность сериала «Бригада» не романтизацией криминала, а пропагандой универсальных ценностей — дружбы, чести, любви и морального выбора. Об этом артист заявил в беседе с «Пятым каналом».

Шрайбер подчеркнул, что реалистичное отображение криминальной среды 1990-х годов вряд ли сделало бы сериал массовым. Актер отметил, что имеет личный опыт соприкосновения с той эпохой. Он убежден, что без художественной обработки подобные сюжеты не найдут отклика у широкой аудитории.

«Скажите, «Бригаду» вообще кто‑нибудь бы смотрел, если бы это было по‑настоящему? А вы знаете, как было по‑настоящему? Ну, я краешком зацепил. Это никто смотреть не будет», — пояснил он.

Премьера сериала «Бригада» состоялась 23 сентября 2002 года на телеканале «Россия». Криминальная драма Алексея Сидорова из 15 серий с Сергеем Безруковым, Дмитрием Дюжевым, Владимиром Вдовиченковым и Павлом Майковым в главных ролях стала культовым проектом, запечатлевшим дух 90‑х годов. Несмотря на популярность, «Бригаду» не раз обвиняли в романтизации бандитского образа жизни.

Ранее в Минкультуры рассказали о проверке сериала «Метод» с Хабенским.

 
