В Театре на Цветном покажут сиквел «Мамма Мимо!» с 20 хитами мировых мюзиклов

Премьера сиквела «Призрак мюзикла» состоится 6 августа в Театре на Цветном
Пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва»

Премьера комедийного сиквела «Призрак мюзикла» состоится 6 августа в Театре на Цветном. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Постановка станет продолжением популярного мюзикла «Мамма Мимо!» К этому событию сцену Театра на Цветном реконструируют — и после апгрейда зрительный зал сможет вместить более 740 зрителей.

Сюжет рассказывает о любительской труппе театра «Отверженные» из вымышленного городка Семиозерска. По приглашению загадочного невидимого продюсера коллектив приезжает в Москву, чтобы за сутки поставить новаторскую версию «Призрака Оперы». Амбициозная задача оборачивается чередой абсурдных испытаний — и тогда команда решает собрать все великие мюзиклы в один грандиозный спектакль.

Создатели отмечают, что «Призрак мюзикла» — пародийный спектакль, построенный на 20 культовых хитах из мировых мюзиклов. Среди них — композиции из «Мулен Руж!», «Продюсеров», «Чикаго», «Кабаре», «Кошек» и других.

Сиквел создала театральная компания Дмитрия Богачева «Бродвей Москва».Режиссером-постановщиков выступила Анна Шевчук, а автором текстов и песен — Сергей Плотов. В каст вошли: Сергей Федюшкин (директор ДК Беленький), Никита Заболотный (главреж Пучков), Юлия Чуракова (примадонна Анастасия) и другие.

