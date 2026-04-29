Регина Тодоренко о конфликтах в браке с Топаловым: «Теряется страсть в отношениях»

Телеведущая Тодоренко заявила, что совместная работа спасает ее брак с Топаловым
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что участие в проекте «Ставка на любовь» помогает ей с мужем Владом Топаловым поддерживать страсть в отношениях. Ее слова передает РИА Новости.

Тодоренко признается, что дома все время посвящено сыновьям — в результате супруги чаще ощущают себя родителями, чем мужем и женой.

«Теряется страсть в отношениях», — пояснила она.

По словам телеведущей, короткие рабочие моменты позволяют обсудить давно отложенные вопросы и просто пообщаться без бытовых забот.

«Кроме того, например, в «Ставке на любовь» мы же тоже вместе с участниками проходим все испытания, а это не всегда просто. Но при этом лучше узнаем друг друга», — добавила знаменитость.

Артистка почти семь лет состоит в браке с Топаловым. Супруги официально зарегистрировали отношения в 2018 году за несколько недель до рождения первенца Михаила. В марте 2022 года Тодоренко объявила о второй беременности. И 15 июля у пары появился второй сын Мирослав.

В сентябре 2025 года стало известно, что телеведущая стала многодетной матерью. Она родила третьего сына. Звезда говорила, что приложила все усилия, чтобы не набрать много килограммов во время беременности из-за «лени и зажоров».Телеведущая следила за питанием, активно ходила, а также занималась пилатесом.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!