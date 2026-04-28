Звезда «Импровизаторов» о потере отца: «Очень жалею, что уже не поговорю»

Комик Антон Шастун признался, что не успел простить отца при жизни
КЛИККЛАК/YouTube

Звезда «Импровизаторов» Антон Шастун признался, что на протяжении долгого времени не мог простить отца за развод с его матерью. Об этом артист рассказал YouTube-проекту «Вписка».

Шастун поделился, что его родители развелись, когда он был подростком. Он остался жить с мамой и, видя, как тяжело она переживает расставание, прекратил общение с отцом.

В возрасте 19–20 лет комик потерял отца — мужчины не стало из-за инсульта. Долгое время стендапер не мог простить родителя за развод, но к 18 годам начал иначе смотреть на ситуацию.

«Обида была [на отца], она не позволяла сделать первый шаг. Когда мне исполнилось 18, я уже начал понимать, что разное случается в жизни и в разводе двух людей не бывает, что один виноват на тысячу процентов», — заявил юморист.

Комик признался, что позднее полностью перестал держать обиду на отца, но так и не успел сказать ему об этом при жизни.

«И когда его не стало, я понял, что уже не поговорю. Это обидно, об этом я жалею», — признался он.

Шастун известен как постоянный участник проектов «Импровизаторы», «Громкий вопрос», «Истории», «Тейбл Тайм». Он также ведет интернет-шоу «Контакты» на своем YouTube-канале.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!