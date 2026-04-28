Дети Киркорова зарабатывают на уборке снега

Певец Филипп Киркоров рассказал, что его дети — 14‑летняя Алла‑Виктория и 13‑летний Мартин — получают зарплату за помощь по дому и на участке. Об этом певец сообщил на пре‑пати премии «РУ.ТВ».

«Территорию завалило, но мои же дети зарабатывают пару копеек тем, что убирают участок вместе с моими помощниками», — поделился исполнитель.

Об этом Киркоров рассказал, на фоне вопроса журналистов, не возникло ли у него проблем из-за погодной аномалии в Москве — в столице выпал снег в конце апреля.

Киркоров отметил, что без проблем добрался до мероприятия. Артист также сообщил, что навести порядок на территории особняка ему помогли прислуга и дети.

Киркоров воспитывает двоих детей, рожденных суррогатной матерью. Исполнитель открыто заявляет об этом, но имя женщины держит в секрете. Певец говорил, что достаточно заплатил женщине, чтобы она никогда не раскрыла эту тайну.

Артист также неоднократно объяснял в интервью, что дал дочери двойное имя в честь его любимых женщин — бывшей супруги певицы Аллы Пугачевой и матери Виктории Марковны. По словам артиста, у его девочки сложный характер, в отличие от сына Мартина, и она всеми руководит дома, когда он находится на гастролях.

Ранее сообщалось, что Лара Фабиан перепела хит Аллы Пугачевой.