Лара Фабиан перепела хит Аллы Пугачевой: «Звучит мелко»

Канадско-бельгийская певица Лара Фабиан исполнила песню «Любовь, похожая на сон», которую Игорь Крутой написал для Аллы Пугачевой. Кадрами встречи с зарубежной исполнительницей композитор поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Какой же это кайф — в домашней обстановке музицировать с совершенно уникальной и гениальной Ларой Фабиан… А еще обсуждать запись новой музыки и, возможно, большой сюрприз для вас, дорогие подписчики и любители моей музыки… Я начинаю сам себе завидовать!» — подписал ролик Крутой.

На опубликованном композитором видео он вместе с Фабиан исполняет песню «Любовь, похожая на сон». Оба выбрали для встречи повседневную одежду: Лара Фабиан была в белом топе, кожаной куртке, серых джинсах и белых кроссовках, а Игорь Крутой — в джинсовой куртке, бежевых брюках и синих кедах.

«После гениального исполнения Пугачевой этой гениальной композиции, Лара звучит по меньшей мере, извините, мелко…» — написал один из интернет-пользователей, на что Крутой ответил: «Я так не считаю. Каждый спел по-своему. Не надо сравнивать.»

Ранее ливанский режиссер Николас Муавад заявил, что ему понравилась Россия.