Ведущая «Квартирного вопроса» попала в ДТП по дороге на съемки: «Успела сто раз пореветь»

Телеведущая Панина заявила, что попала в ДТП по дороге на съемки «Квартирного вопроса
Ведущая программы «Квартирный вопрос» Виктория Панина рассказала mk.ru, что попала в дорожно‑транспортное происшествие по дороге на работу.

Телеведущая сообщила, что стояла на перекрестке, ожидая зеленого сигнала светофора.И когда светофор переключился, она начала движение. В этот момент ее автомобиль столкнулся с машиной марки Kia, которая двигалась на красный свет перпендикулярно направлению ее движения.

По словам ведущей «Квартирного вопроса», виновник ДТП предлагал уладить ситуацию без привлечения ГИБДД, но она решила действовать по закону.

«В целом ожидание представителей патруля заняло 6 часов. За это время я успела сто раз пореветь, потому что съемка шла уже несколько часов, успокоиться, выучить все рекламные блоки и даже нанести грим в машине», — сказала Панина.

Позднее телеведущая все же появилась на площадке передачи «Квартирный вопрос», и съемки возобновились. Вопрос компенсации ущерба по ДТП пока остается нерешенным.

Летом прошлого года Панина заявляла, что сейчас одинока и ждет человека, который станет ей достойной парой. Она призывала мужчин не бояться знакомиться с ней.

Ранее стало известно, что актеру Стасу Садальскому сделали операцию на коленный сустав.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

