Елена Проклова о ситуации в Туапсе: «Близкие рассказывают, что это ужасно»

elproklova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Елена Проклова выразила свою солидарность с жителями Туапсе, столкнувшимися с очередной атакой БПЛА. Ее слова передает Daily Storm.

Проклова считает, что происходящее в городе — это настоящая трагедия. В воздухе висит густой черный дым, а в море образовалось огромное нефтяное пятно.

«Все люди в панике, потому что проблема касается не только нас (местных жителей. — Газета.Ru»), но и тех, кто планировал там отдыхать. Я сейчас нахожусь на гастролях, но мои близкие рассказывают, что это ужасно», — заявила артистка.

Проклова подчеркнула, что атаки наносят ущерб местной фауне. Она спросила: «Люди могут прожить без моря, но как быть рыбам и птицам, для которых оно жизненно важно?»

В ночь на 28 апреля ВСУ в третий раз за апрель атаковали Туапсе. Угрозу дроновой атаки в городе объявили в 0:51 мск и отменили лишь в 5:18 мск. Местные жители сообщили о взрывах и работе систем противовоздушной обороны (ПВО). По данным оперштаба Краснодарского края, из-за падения обломков БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод.

Ранее сообщалось, что в Туапсе из-за пожара на НПЗ топливо разлилось на дорогу и повредило несколько машин.

 
