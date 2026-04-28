В Туапсе из-за пожара на НПЗ топливо разлилось на дорогу и повредило несколько машин

На горящем нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе произошел выброс нефтепродуктов из резервуара с разливом на дорогу, повреждены несколько автомобилей. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

В ночь на 28 апреля Вооруженные силы Украины снова атаковали город. Угрозу атаки БПЛА объявили в 0:51 мск, отменили ее только в 5:18. Ночью местные жители сообщали о взрывах и работе ПВО. В одном из районов очевидцы заметили возгорание.

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что пожар на НПЗ начался из-за падения обломков беспилотников. Предварительно, пострадавших нет. Изначально к тушению привлекли 122 человека и 39 единиц техники, затем группировку увеличили до 164 человек и 46 единиц техники. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что планируется ее дальнейшее наращивание. Сам пожар глава региона назвал «масштабным». Из-за опасности в городе эвакуируют жителей домов, расположенных рядом с НПЗ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Краснодарский край для личного контроля работ по тушению возгорания и ликвидации последствий на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе.

Ранее жителям Туапсе из-за пожара на НПЗ рекомендовали заклеивать окна и носить респираторы.

 
