Ливанский режиссер захотел работать с российскими артистами

Ливанский режиссер Николас Муавад заявил, что ему понравилась Россия
Ливанский актер и режиссер Николас Муавад в беседе с ТАСС заявил о продолжении сотрудничества с российскими кинематографистами.

По словам Муавада, в России он почувствовал себя счастливым.

«Мне очень нравится страна и люди, которые меня окружают, и я бы очень хотел продолжить работать здесь», — поделился артист.

Муавад принял участие в международной драме «Заложник» с Максимом Матвеевым. Мужчина отметил, что съемки в проекте помогли ему выйти из зоны комфорта и получил «один из самых прекрасных» опытов в его жизни.

Главную женскую роль в «Заложниках» исполнила Дарья Авратинская. В ленте также снялись Фарес Ландули, Тони Гойянович, Рауф Бен Амор, Александр Лазарев, Артем Быстров и Карен Бадалов.

За сценарий отвечали Андрей Цибульский и Сергей Попов. Сюжет разворачивается в 2014 году. Он повествует о финансовом аналитике Максиме Пожарском, который вынужден отправиться в Сирию, чтобы найти захваченную в плен сестру Нину. Прямо на границе его похищают повстанцы, и, чтобы спастись, он заключает опасную сделку с лидером террористической группы Саидом.

