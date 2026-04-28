Садальский перенес операцию: «Уже не ползаю»

Актеру Стасу Садальскому сделали операцию на коленный сустав
Актер Станислав Садальский сообщил в Telegram-канале, что перенес операцию на колено.

«Уже не ползаю по сцене и странно не хожу. Робот из госпиталя им. Вишневского с «глазами» выполнил протезирование коленного сустава на отлично! Офигительные врачи-хирурги», — поделился артист.

Садальский признался, что остался под большим впечатлением от профессионализма врачей. Он показал рентген-снимки «до» и «после» хирургического вмешательства, а также дал совет поклонникам, которые страдают от боли в коленях.

«Введение дорогущей гиалуроновой кислоты в полость сустава не рекомендую (временно уменьшает боль, но дает болезненные накостные наросты). Откажитесь сразу от препаратов, не мучайте себя и ноги», — заявил актер.

Садальский посоветовал поклонникам сразу обратиться к профессиональным хирургам, которые подберут им лечение, а не рассчитывать на дорогостоящие препараты.

В феврале Стас Садальский призвал закрыть на 50 лет въезд в Россию президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Актер признался, что ему неинтересно комментировать депортацию из России казахского комика Нурлана Сабурова. Однако артист считает, что нужно ввести меры против Токаева.

Ранее Садальский назвал поэта, стихи которого россияне знают лучше Пушкина.

 
По России покатилась волна сокращений. 13 признаков, что скоро уволят и вас
