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«Мужчины стали робкими»: ведущая «Квартирного вопроса» заявила об одиночестве

Телеведущая Панина призвала мужчин не бояться знакомиться с ней
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vpanina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ведущая передач «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» Виктория Панина в интервью Леди Mail заявила об одиночестве и рассказала о знакомствах с мужчинами.

«Мне кажется, что мужчины стали очень робкими. Подойти к красивой девушке им в какой-то момент стало очень страшно», — рассуждает она.

Панина призвала потенциальных партнеров не бояться знакомиться с ней и заверила, что «сильные и независимые» девушки истосковались по их вниманию.

Телеведущая добавила, что сейчас одинока и ждет человека, который станет ей достойной парой. После развода она обеспечивает себя и ребенка и заботится о родителях-пенсионерах.

«Дарю им какие-то путешествия, закрываю счета, помогаю и оплачиваю какие-то дорогостоящие вещи, которые необходимы в жизни на даче, а загородная жизнь — это дорогое себе удовольствие. Там постоянно что-то ломается», — объяснила она.

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