Катя Лель о возвращении обязательных дежурств в школах: «Это было здорово»

Певица Катя Лель заявила, что дежурства в школах могут сплотить учеников

Певица Катя Лель заявила, что возвращение обязательных дежурств и уборок в школах положительно повлияет на молодое поколение. Ее слова передал kp.ru.

По мнению Лель, введение обязательного труда в учебных заведениях может поспособствовать сплочению детей. Певица подчеркнула, что помощь школе в общем трудовом контексте объединит учеников.

Артистка также вспомнила, что в школьные годы она сама принимала участие в субботниках.

«Мы собирали макулатуру, металлолом. Это было здорово, это было потрясающее время, когда было такое единение, соревнование. Это действительно для единения молодого поколения необходимо», — заявила певица.

До этого певица Ольга Серябкина прокомментировала идею ввести обязательные дежурства и уборку в учебных заведениях, назвав такой труд правильной привычкой. По мнению знаменитости, это хороший подход, который может стать важной частью воспитания современных детей.

Ранее Катя Лель заявила, что обладает сверхспособностями.