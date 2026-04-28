Федор Бондарчук с сыном посетил премьеру мультфильма «Грузовички»

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера мультфильма «Грузовички». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В широкий прокат картина выйдет 30 апреля. На закрытый показ пришли режиссер Федор Бондарчук вместе с сыном Сергеем и дочерью Маргаритой, актриса Агата Дранга и ее муж Петр, а также артисты Андрей Золотарев, Анна Цуканова-Котт, Михаил Врубель, Алексей Иванов, Максим Филатов, Алексей Гаврилов и Катерина Кейру, Согдиана, Виктор Кейру, Марина Калецкая, Сергей Корнихин. Многие из них посетили событие с детьми.

На этом вечере мультфильм «Грузовички» представили продюсер Денис Баглай, режиссер Дмитрий Грачев и творческая команда мультфильма. Постановщик картины поблагодарил команду за работу и большой труд.

«Спасибо огромное вам, моя дорогая группа, вы просто невероятные. Это и режиссерская команда, и компьютерная графика, и графика компьютерной графики, и графика внутри компьютерной графики, и эскизы, и много других умных названий и слов», — поделился режиссер.

