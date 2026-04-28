Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Суд обязал лидера «Ногу свело!» заплатить 170 тысяч рублей долга по налогам

Суд в Москве взыскал с музыканта Максима Покровского ₽173 тысячи долга перед ФНС
Евгения Новоженина/РИА Новости

Тушинский суд Москвы удовлетворил иск налоговой инспекции и взыскал с лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иностранным агентом), признанного в России иностранным агентом, задолженность по налогам в размере более 173 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Точная сумма взыскания, оглашенная судьей, составляет 173 273, 84 рубля. В нее, помимо основного долга, также вошли штраф и пени, начисленные за 2022 год.

С административным иском в суд обращалась инспекция Федеральной налоговой службы России №33 по Москве. Сам Покровский на заседании не присутствовал — он уже на протяжении нескольких лет постоянно проживает в Соединенных Штатах.

В 2023 году Минюст РФ включил Максима Покровского в реестр иностранных агентов. Основанием для этого стало распространение музыкантом материалов с антироссийской позицией, в том числе в пользу Украины, в Telegram-канале и на платформе YouTube. Покровский, который с 1988 года является основателем, лидером и солистом группы «Ногу свело!», пытался оспорить это решение через своих адвокатов, но не смог.

Ранее Покровский признался, что в США стал жить беднее.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
