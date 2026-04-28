Суд обязал лидера «Ногу свело!» заплатить 170 тысяч рублей долга по налогам

Тушинский суд Москвы удовлетворил иск налоговой инспекции и взыскал с лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иностранным агентом), признанного в России иностранным агентом, задолженность по налогам в размере более 173 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Точная сумма взыскания, оглашенная судьей, составляет 173 273, 84 рубля. В нее, помимо основного долга, также вошли штраф и пени, начисленные за 2022 год.

С административным иском в суд обращалась инспекция Федеральной налоговой службы России №33 по Москве. Сам Покровский на заседании не присутствовал — он уже на протяжении нескольких лет постоянно проживает в Соединенных Штатах.

В 2023 году Минюст РФ включил Максима Покровского в реестр иностранных агентов. Основанием для этого стало распространение музыкантом материалов с антироссийской позицией, в том числе в пользу Украины, в Telegram-канале и на платформе YouTube. Покровский, который с 1988 года является основателем, лидером и солистом группы «Ногу свело!», пытался оспорить это решение через своих адвокатов, но не смог.

Ранее Покровский признался, что в США стал жить беднее.