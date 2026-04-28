Волочкова рассказала о начале своего пути в балете

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова поделилась из своей юности, когда ее мечта о победе на балетном конкурсе могла не сбыться из-за финансовых трудностей. Однако вмешательство постороннего человека все изменило, рассказала балерина в интервью РИА Новости.

«У нас даже денег не было на то, чтобы поехать туда (на балетный конкурс. — прим. ред.). Я сказала, что все равно поеду, мне была нужна эта золотая медаль. Мама пошла в кассы «Аэрофлота» в Питере и просила скидку для артистов балета, объясняла, что дочь едет на конкурс, ей важно выиграть. Это услышал мужчина и сказал: «Простите, вам не на что дочку отправить на конкурс? Вы с таким энтузиазмом рассказываете», — вспоминает прима-балерина начало своего творческого пути.

Как рассказала Волочкова, ее мать призналась незнакомцу, что средств на поездку не хватает, но юная танцовщица стремится не просто участвовать, а победить. Тогда он решил оказать поддержку.

«Может быть, после этот человек узнал, что я - та самая Анастасия Волочкова, но он не объявлялся», — добавила артистка.

Анастасия Волочкова родилась в 1976 году в Ленинграде. Ее отец, Юрий Волочков, был тренером по легкой атлетике и чемпионом СССР по настольному теннису (1983 год, мужской парный разряд). Мать, Тамара Антонова, работала гидом-экскурсоводом. В пять лет, после того как мама привела ее на «Щелкунчика» в Мариинский театр, девочка твердо решила стать балериной.

На протяжении своей карьеры балерина успешно исполнила ключевые роли в Мариинском и Большом театрах, а также завоевала награды на международных конкурсах. В 2002 году она была награждена званием заслуженной артистки России.

