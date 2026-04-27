В США умер соавтор персонажа комиксов «Каратель»

Умер сценарист комиксов Marvel и DC Джерри Конвей
Американский сценарист комиксов Джерри Конвей умер на 74-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Marvel.

«Джерри был потрясающей иконой комиксов, сформировавшей саму поп-культуру. Marvel выражает искренние соболезнования всем, кто его знал и любил», — говорится в публикации.

Конвей родился в Бруклине 10 сентября 1952 года. Свои дебютные выпуски для Marvel и DC сценарист написал уже в 16 лет. К 1971 году Конвей начал работать над сюжетами для супергеройских серий Marvel: «Сорвиголова» (Daredevil), «Железный человек» (Iron Man) и «Невероятный Халк» (The Incredible Hulk).

В 19 лет Конвей начал работать над сюжетами для комиксов серии «Удивительный Человек-Паук» (The Amazing Spider-Man), сменив на этой должности бывшего президента Marvel Стэна Ли. Считается, что его сюжет к 121-му выпуску, в котором погибает возлюбленная Питера Паркера Гвен Стейси, положил конец «серебряному веку» американских комиксов.

Конвей также является соавтором таких персонажей Marvel как Каратель и Шакал, для DC он создал протеже Бэтмана Джейсона Тодда, а также злодея Убийцу Крока.

Ранее DC Comics решила зарегистрировать в России товарный знак в виде символа Бэтмена.

 
