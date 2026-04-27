Шуфутинский о творчестве Shaman: «Поет от души»

Певец Михаил Шуфутинский заявил, что для певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) жанровая принадлежность не играет роли. Таким мнение артист поделился в беседе с kp.ru.

«Если человек поет от души, если у него хорошие данные, красивый голос, если он полон творчества и полон энтузиазма, то не важно, как он называется», — отметил Шуфутинский.

По мнению певца, нет разницы в том, исполняет ли Shaman шансон или поп-музыку. Артист назвал творчество коллеги хорошим, подчеркнув, что его музыка «трогает сердца» слушателей, заставляя их волноваться, думать и любить.

До этого Михаил Шуфутинский заявил, что за время всей его творческой карьеры шансон изменился. По мнению артиста, сейчас этот жанр не стоит на одном месте, а растет и развивается. Однако при этом, как отметил исполнитель, шансон все еще сохраняет свою основу.

