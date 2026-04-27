Виктор Добронравов выйдет из комы на выборы в новом «Инспекторе Гаврилове»

Аферист Саша Медный, он же Инспектор Гаврилов (Виктор Добронравов) приходит после годичной комы в себя и решает баллотироваться в мэры в третьем сезоне комедии «Инспектор Гаврилов». Трейлер проекта предоставил «Газете.Ru» онлайн-кинотеатр Start.

Для этого ему пришлось бы оставить возглавляемое им отделение полиции Усть-Шахтинска — и у этого есть свои сторонники.

В новом сезоне зрителю предстоит познакомиться с загадочным Вороном (Алексей Гуськов) — авторитетным вором в законе и отцом Медного. Зритель узнает, почему отец и сын не общались все это время, что свело их теперь и что угрожает жизни главного героя.

Добронравов рассказал, что Алексей Гуськов обычно не снимается в комедиях.

«Алексей Геннадьевич — фанат [режиссера] Кирилла Васильева еще со времен фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!». Первый сезон «Инспектора Гаврилова» Алексей Геннадьевич посмотрел в один присест, поэтому, когда стало больше деталей по третьему сезону, он с большим удовольствием изъявил желание присоединиться к проекту», — рассказал он.

Премьера третьего сезона комедии «Инспектор Гаврилов» состоится 11 мая.

Ранее на 48-м Московском международном кинофестивале вне конкурса показали два новых российских сериала.