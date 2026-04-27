Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Виктор Добронравов выйдет из комы на выборы в новом «Инспекторе Гаврилове»

Премьера третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов» состоится в мае

Аферист Саша Медный, он же Инспектор Гаврилов (Виктор Добронравов) приходит после годичной комы в себя и решает баллотироваться в мэры в третьем сезоне комедии «Инспектор Гаврилов». Трейлер проекта предоставил «Газете.Ru» онлайн-кинотеатр Start.

Для этого ему пришлось бы оставить возглавляемое им отделение полиции Усть-Шахтинска — и у этого есть свои сторонники.

В новом сезоне зрителю предстоит познакомиться с загадочным Вороном (Алексей Гуськов) — авторитетным вором в законе и отцом Медного. Зритель узнает, почему отец и сын не общались все это время, что свело их теперь и что угрожает жизни главного героя.

Добронравов рассказал, что Алексей Гуськов обычно не снимается в комедиях.

«Алексей Геннадьевич — фанат [режиссера] Кирилла Васильева еще со времен фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!». Первый сезон «Инспектора Гаврилова» Алексей Геннадьевич посмотрел в один присест, поэтому, когда стало больше деталей по третьему сезону, он с большим удовольствием изъявил желание присоединиться к проекту», — рассказал он.

Премьера третьего сезона комедии «Инспектор Гаврилов» состоится 11 мая.

Ранее на 48-м Московском международном кинофестивале вне конкурса показали два новых российских сериала.

 
Теперь вы знаете
Снегопад, деревья, град. Что делать, если машина пострадала от непогоды?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!